開幕から好不調の波がありながら、ア・リーグ最多となる11本塁打を放っている村上宗隆（ホワイトソックス）。メジャーでも自慢のパワーを遺憾なく発揮しているが、いまだ二塁打と三塁打がゼロという事実にも注目が集まっている。三塁打はともかく、二塁打が出るのは時間の問題だろう。それ以上に村上の成績で際立っているのが、三振と四球の多さだ。村上に限らず、近年、メジャーでは本塁打に加えて三振と四球が増加傾向なのは