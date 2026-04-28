ラッパーでシンガーソングライターのちゃんみなが、30日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。ちゃんみな＝テレビ朝日提供YouTubeでの楽曲総再生回数は10億回を超え、昨年初出場を果たした『紅白歌合戦』では圧倒的な演出で大きな話題を集めたちゃんみな。プロデュース業にも尽力するなど多方面で活躍を遂げている。実は黒柳とは4年前に撮影で共演しており、番組では当時のエピソ