本拠地カブス戦米大リーグ・ドジャースは26日（日本時間27日）、本拠地カブス戦に6-0で勝利した。2回にはABS（ハイテク機器でのストライク・ボール判定）を巡って珍事が発生。日本のファンを混乱させた。3-0の2回1死満塁のピンチ。先発ロブレスキーがカウント3-1から外角高めへ投じた一球はストライクの判定。四球を確信し、一塁方向へ歩き始めていたホーナーはこれにチャレンジ。さらに、判定に気づいていなかった様子の捕手