神戸市に本部を置く生活協同組合連合会コープ自然派・オレンジコープ事業連合（以下、コープ自然派）は、兵庫県加古川市に自走式ロボットを活用した新たな物流センターを開設した。22日には落成式が行われ、関係者や報道陣に内部の様子が公開された。本格的な稼働は6月からを予定している。新たに設けられた「加古川センター」は、加古川バイパス沿いで第二神明道路・明石西インターチェンジにも近い場所に立地し、敷地面積は