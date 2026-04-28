『ハイシニア猫』に起こる6つの変化 今や10歳を超えたシニア猫の存在は珍しくなく、15歳以上の詝ハイシニア猫詝を見かける機会も増えましたね。 一見するとイキイキしているように思われますが、15歳を超える猫の体には確実に詝老い詝の影響が及んでいます。 ここでは15歳を過ぎた『ハイシニア猫』に起こりやすい変化を6つ紹介いたします。なお、今回紹介する変化はシニア猫（7歳ʍ