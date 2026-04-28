学生時代の金欠エピソードは数あれど、極限状態に追い込まれると人間は思わぬ打開策に出るものだ。東京都の50代男性（通信業の事務・管理／年収1300万円）は、都内の国立大学に通っていた当時の貧乏生活を明かした。奨学金を借りながらバイトもしていたが、「テニスの大会などにも出ていたので、遠征費とかで手一杯の日々」だったという。所持金は「友達と2人合わせて52円」 バイト代が入るまで1週間弱のピンチサークルには同じよ