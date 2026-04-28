職場のインフラ、なかでもトイレは、仕事のモチベーションにも直結する死活問題だ。投稿を寄せた千葉県の50代女性は以前勤めていたイベント設営会社でのトイレ事情について明かした。その会社は起業したばかりで、倉庫作業中にトイレに行きたくなった際は、わざわざ車を走らせてコンビニまで行かなければならないほどだった。「排泄したものがタンクに貯まるタイプ」途中から職場に待望のトイレが設置されることになり、いちいちコ