「カッシェロ・デル・ディアブロ」新WEB-CM「悪魔はおいしさの証」篇場面カット HYDEが、プレミアム・チリワインブランド「カッシェロ・デル・ディアブロ」新WEB-CM「悪魔はおいしさの証」篇に出演。4月28日より公式YouTubeで公開。TV-CMは、5月30日から全国で順次放映予定。インタビューではCM撮影エピソードや“心を盗まれた”ような感動的な出来事、HYDE自身の中にある“悪魔的な一面”について語っている。【写