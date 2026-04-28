開幕から１か月がたちました。ここまでは、１４勝１０敗の３位。いろんな戦力を試しながら、貯金をしっかり４つ作って、首位とは１・５ゲーム差につけています。昨季、苦しんだ阪神にも３勝２敗と勝ち越していて、何より甲子園で２勝０敗。これはいいスタートを切ったと言えるでしょう。その原動力の１つが、フレッシュな力です。ドラ１・竹丸が今季の開幕投手を務め、球団史上初の新人開幕勝利をつかみました。その竹丸を筆頭