全日本大学駅伝（１１月１日、名古屋市熱田神宮〜三重・伊勢市伊勢神宮＝８区間１０６・８キロ）の関東選考会は５月４日に神奈川・レモンガススタジアム平塚で行われる。各校２選手ずつ４組の１万メートルのレースを行い、全８選手の合計タイムの上位７校が本戦出場権を獲得。２５年１月１日から２６年４月２７日まで１万メートル公認記録の８人合計タイムの上位２０校が関東選考会に出場できる。徳本一善監督（４６）率いる芝