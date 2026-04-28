スポーツ報知評論家の金村義明氏が２７日、ＭＢＳラジオ「金村義明のええかげんにせぇ〜！」に出演し、３連勝と立て直してきた中日について語った。今季もプロ野球界で故障者が続出していることについて触れ「中日の福永君なんか、突っ込んでいってね。ああいうのは防げるけが」と指摘した。福永は１８日の阪神戦（甲子園）の三塁守備で、ファウルフライを追ってカメラマン席に転落。頭を打ち、翌日の１９日に脳振とう特例措置