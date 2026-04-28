◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）伝統の長距離Ｇ１、第１７３回天皇賞・春（５月３日、京都）で、武豊騎手（５７）＝栗東＝がアドマイヤテラとのコンビで歴代最多９勝目を狙う。２６日に読売マイラーズＣで同厩舎＆同馬主のアドマイヤズームを勝利に導き、１８年５か月ぶりの２日連続重賞制覇を果たしたばかりの“盾男”。１６、１７年連覇のキタサンブラックとの父子制覇を狙うクロワ