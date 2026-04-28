天皇賞・春には４年連続で出走した牝馬がいた。小さなアイドルホースとして人気を集め、引退後は繁殖入りしたメロディーレーンの今を、馬主で、生産者でもある岡田スタッド（北海道新ひだか町）の岡田牧雄代表に聞いた。常に常識という壁を乗り越えてきた。グレード制導入の１９８４年以降、牝馬は延べ３１頭しか出走がない春の盾。ＪＲＡ最少馬体重勝利記録（３３８キロ）を持つメロディーレーンは、体格差がある一流の牡馬を