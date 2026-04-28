ハリウッドのトップ女優・メリル・ストリープとアン・ハサウェイが３０日と５月７日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜・午後１１時）に出演することが２８日分かった。最新出演映画「プラダを着た悪魔２」の公開を前に来日中の２人。今回の来日で出演するバラエティー番組は「トークィーンズ」のみとなる。同番組は指原莉乃やいとうあさこらバラエティー番組で見ない日はないほど引っ張りだこの女性タレントが一同に