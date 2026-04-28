歌手で俳優の中島健人が主演を務めるNHKドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（NHK総合 毎週火曜後10：00）の第1話が、きょう28日に放送される。【場面写真】ファンクラブも！フェロモンたっぷり店長を演じる中島健人本作は北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長とワイルドな謎の男が、さまざまな無理難題を気分爽快に解決していく。現代の人間交差点・コンビニを舞台に繰り広げられるハートフル＆