テレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）の28日放送回には、京都の植物園に眠っていた“お宝”が登場。「億超え」の衝撃鑑定額が飛び出す。今回の依頼人は、深刻な入園者減少に悩む「京都府立植物園」の職員。園の起死回生を願い、100年前に寄贈されたという「世界に数組しかないお宝」の鑑定を依頼。しかし、事前にAIで鑑定させたところ、表示された結果はまさかの「ニセモノ」だという。MC・今田耕司から