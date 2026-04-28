大谷はあくまで投打二刀流の完走を目指すのだろうか(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が、現地時間4月26日のカブス戦で今季初の3安打をマークした。12日のレンジャーズ戦以来となる6号本塁打も飛び出し、チームの6-0での勝利に貢献した。【動画】左中間席へ待望の一発！大谷翔平、12試合ぶりの6号アーチをチェック7回の第4打席で11試合ぶりとなる本塁打を放った大谷は、初回の四球も含め全打席で出塁を果たしている。投手で