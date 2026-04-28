岡本はチームトップの5本塁打を放っている(C)Getty Imagesブルージェイズは現地時間4月26日のガーディアンズ戦に4-2で勝利し、今季初めてとなる2カード連続での勝ち越しに成功した。現在も借金を抱えているものの勝率5割も近づいてきており、序盤での出遅れから、巻き返しの兆しを見せつつある。【動画】2戦連発だ！岡本和真が中越えに豪快5号ソロを放つシーンその中で、開幕からレギュラー出場を続けている岡本和真に対する注