カブス戦のマウンドで相手打線を翻弄した佐々木(C)Getty Images現地時間4月25日、ドジャースの佐々木朗希は、本拠地でのカブス戦に先発登板。6回途中（99球）を投げ、被安打7、四死球2、4失点。試合後にデーブ・ロバーツ監督が「間違いなくこれまででベストだ」と絶賛するマウンドとなった。【動画】クセを見抜かれた！？佐々木朗希の投球シーンをチェック無論、結果だけを見れば、お世辞にも「支配的だった」とは言い難い。2