【ブンデスリーガ】マインツ 3−4 バイエルン（日本時間4月25日／メーヴァ・アレーナ）【映像】佐野海舟、衝撃の“超絶ロングキラーパス”を放つ瞬間マインツの日本代表MF佐野海舟が、華麗なボール奪取でチャンスを作り出した。球際の強さ、加速力、推進力、そしてラストパス…すべてが詰まったプレーでバイエルンを圧倒した佐野のプレーに称賛の声が溢れている。マインツは日本時間4月25日、ブンデスリーガ第31節でバイエルンと対