今日28日(火)は、全国的に気圧の大きな変化は少ない見込みです。ただ、明日29日(水)以降のゴールデンウィーク期間は、気圧の上昇・下降が短い周期で繰り返される予想です。体調への影響が出やすい方は、早めの対策を心掛けてください。今日28日は影響は小さいが油断禁物今日28日(火)は、全国的に気圧の変化は比較的小さく、影響度は「小」や「中」の所が多くなっています。気圧変化による体調への大きな影響は出にくい見込みです。