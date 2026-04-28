チャールズ英国王（ゲッティ＝共同）【ワシントン、ロンドン共同】チャールズ英国王は27日、米首都ワシントン郊外の空軍基地に到着し、国賓としての訪問を開始した。30日まで。7月4日で英植民地だった米国の独立宣言から250年の節目を迎える中での訪米。イラン攻撃に批判的な英国をトランプ米大統領は非難しており、英政府は王室に好感を抱くトランプ氏の態度を軟化させ「特別な関係」の修復につながることを期待する。国王は2