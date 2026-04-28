海南省で2011年4月20日に実施が始まった海南離島免税ショッピング政策は、今年で満15年を迎えた。新華網が伝えた。海口税関が発表した統計データによると、この15年間で、税関が監督・管理した海南離島免税ショッピングの累計金額は2864億元（約6兆5872億円）、購入された商品の数は3億4700万点、利用者数は延べ5086万6700人に達した。（提供/人民網日本語版・編集/KM）