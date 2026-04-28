スコットランドの名門セルティックに所属する日本人コンビ、FW前田大然とMF旗手怜央が、今夏に退団する可能性があるとクラブ専門サイト『The Celtic Bhoys』が報じた。同メディアは、クラブが「歴史的に大幅なチーム再建を目前に控えている」と伝え、「最大19人の選手がクラブを去る可能性がある」と指摘。監督交代も重なった今シーズンを「興味深くも困難なシーズン」と総括し、大規模な戦力整理が避けられない状況だとした。