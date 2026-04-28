【ニューヨーク＝木瀬武】２７日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前週末比６２・９２ドル安の４万９１６７・７９ドルだった。値下がりは３営業日連続。米国とイランによる戦闘終結に向けた協議が停滞しているとの見方が相場の重荷となった。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は５０・５０ポイント高の２万４８８７・１０となり、２営業日連続で最高値を更新した。