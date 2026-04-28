お笑いコンビ「令和ロマン」の松井ケムリが２７日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）に出演。華々しい受験歴を明かした。今回は「偏差値７０超え芸能人が大集合！今すぐ役立つお受験法ＳＰ」。中学受験で偏差値７１の桐朋中に合格。桐朋高を経て慶大法学部に進学したケムリ。桐朋中、高時代について「高校がそもそも変わってまして。制服がないし、学校の中に森があって、カブトムシやクワガタムシが