NY株式27日（NY時間16:22）（日本時間05:22） ダウ平均49167.79（-62.92-0.13%） S＆P5007173.91（+8.83+0.12%） ナスダック24887.10（+50.50+0.20%） CME日経平均先物60225（大証終比：-15-0.02%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均、ナスダックとも小動き。今週は重要イベントが目白押しの週となっており、その結果を確認したい雰囲気が広がった。 米国とイランの合意への期待ととも