NY原油先物6月限（WTI）（終値） 1バレル＝96.37（+1.97+2.09%） ホルムズ海峡の解放や停戦を巡り、米国とイランの協議が停滞していることが相場を押し上げた。先週末から週明けにかけてイランのアラグチ外相はパキスタンやオマーン、ロシアを次々と訪れたものの、米国との直接協議を拒否している。ただ、パキスタンを訪問した際に米国への提案が託され、トランプ米政権はこの内容を検討中と伝わっている。 米