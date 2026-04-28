『探偵！ナイトスクープ』（ABCテレビ）に、愛知県在住の女性（21）から「10年ほど前に、たった一度だけ聴いた歌をもう一度聴きたい」という依頼が届く。 この春から就職して新社会人になるが、社会人として働く自信が微塵もなく、不安でたまらない毎日を過ごしている。そんな依頼者には、今、聴きたい歌がある。それは小学生の頃に一度だけ聴いた、近所の誰かの弾き語り。当時友人関係に悩んでいた依頼者は、ある夜、