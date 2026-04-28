プロ・リーグ 25/26の昇格・降格プレーオフ予選ラウンド1 RFC LiegeとロンメルSKの第2戦が、4月28日03:30にStade de Rocourtにて行われた。 RFC LiegeはBruggeman Benoit（MF）、エリック・ヌジョ（DF）、キリアン・アザール（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するロンメルSKはラルフ・セーンチェンス（FW）、ルーカス・ショーフス（MF）、トム・レイナ&#