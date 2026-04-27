フランス発の新フレグランスメゾン「シャンブル サンカン ドゥ（CHAMBRE52）」から、「パフュームキャンドルコレクション」（全3種、各200g 各1万6500円）が登場する。公式オンラインストアで販売中で、5月から取り扱い店舗で順次販売する。【画像をもっと見る】パフュームキャンドルコレクションは、空気の質感や感情の機微に寄り添いながら、空間に新たな深みをもたらすよう設計。キャンドルの芯には、ミネラルとヴィーガン