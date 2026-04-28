28日のロッテ戦に先発する荘司が仙台市内の球団施設で調整した。前回21日の日本ハム戦で今季初黒星。チームも直近6試合で1勝5敗と波に乗れず、10日以来の借金転落の危機に「チームが苦しい時に勝たせられる投手がエースだと思う。そういう部分ではいい舞台」と闘志を燃やした。ロッテは1番・藤原、2番・西川がともに打率3割超と好調。「乗りに乗っている2人を抑えることが一番。ストライク先行でいきたい」と警戒を強めた。