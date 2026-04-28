■Ｔホライゾン 1,311円(+300円、+29.7％) ストップ高 テクノホライゾン [東証Ｓ]がストップ高。FA関連を主要領域にロボティクス分野に長じ、AI技術による高速検査機能を搭載したX線装置などでも定評がある。AIとロボティクスの融合で重視すべき要素である光学・センシング技術において今後活躍が期待され、フィジカルAI関連の一角としても存在感を高めている。そうしたなかも足もとの業績は好調を極めており、前週末24