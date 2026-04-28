新人女優が異例のNHKデビューを飾ることになった。きょう28日スタートのドラマ「コンビニ兄弟テンダネス門司港こがね村店」（火曜後10・00）に出演する内田櫻子（20）。第1話の冒頭、一人芝居から始まる4分40秒のロングシーンを任された。主演の中島健人（32）がコンビニの超絶イケメン店長を演じる話題作。女子大生役の内田は憂さ晴らしでドライブをしていたところ、たまたま入店して店長に見ほれてしまう役どころだ。出会