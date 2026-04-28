ＪＲ札幌病院が１５年以上にわたり、ＪＲ北海道社員への「特定保健指導」で不正を行っていた問題で、ＪＲ北海道は再発防止策として、管理体制の強化などに取り組むと発表しました。ＪＲ札幌病院では２００８年度以降、生活習慣病の予防を目的とした「特定保健指導」について、保健師が実施した人数を水増しして健康保険組合に報告し、本来よりも多くの業務委託料を不正に受け取っていました。ＪＲ北海道は４月２７日の会見で、健康