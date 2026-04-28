9連戦初戦の先発を任されたヤクルトの吉村は「いつも通りが一番いい。いい流れを持ってこられるような投球というのは意識していきたい」と闘志を燃やした。今季は4年目で初の開幕投手を務め、4試合に先発。1勝3敗ながら防御率2.70と試合をつくっている。阪神との首位攻防戦の先陣。「凄い強力打線で、どこの打順でもヒットもホームランもある。一人一人を抑えてゼロをつないでいけるように」と見据えた。