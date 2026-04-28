30日に支配下選手契約を結ぶことが決定した西武の育成2年目左腕の佐藤爽が、ベルーナドームでの1軍投手練習に合流した。28日からの9連戦中に先発デビューを見込まれる。「しっかりコンディションを整えて、言われた時にいつでも行ける準備はしておきたい」。ファームでは中地区トップの防御率1・37。名前の「爽」の由来は「爽やかな男になってほしい」との両親の思いが込められ、「爽やかに成長した？分かんないですけど…」と