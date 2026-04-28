◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断鈴木康弘元調教師（82）がG1有力候補の馬体ベスト5をセレクトする「達眼」。「第173回天皇賞・春」（5月3日、京都）ではクロワデュノール、ヘデントール、スティンガーグラス、アドマイヤテラ、タガノデュードをピックアップした。中でも達眼が捉えたのはG13勝馬クロワデュノールの目の変化。長距離戦に対応できる柔軟さも備えた不動の本命馬だ。「目は心の窓である」と言ったのは古代ギリシャ