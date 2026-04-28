西武は27日、外崎修汰内野手（33）が23日に兵庫県内の病院で右腰の手術を受けたと発表した。術式は「右L2/3経椎間孔的全内視鏡椎間板嚢腫（のうしゅ）切除術」で、コンディション改善を目的としたもの。長期離脱となり、実戦復帰まで約2カ月を要する。12年目の今季は5日の楽天戦で史上327人目、青森県出身選手で初となる通算1000安打達成。その後に腰痛を訴え、11日に登録を外れるまで9試合で打率・200、1本塁打、5打点だっ