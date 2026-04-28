日本プロ野球選手会は27日、加入選手を対象とした年俸調査の結果を発表し、球団別の支配下登録選手の今季平均年俸でソフトバンクが8706万円で2年ぶりにトップに返り咲いた。12球団の支配下登録713選手の平均は311万円増の5216万円で、現行調査方法となった88年以降で最高を更新した。大リーグの今季開幕時の選手の平均年俸は534万ドル（約8億4900万円）で大きな格差がある。選手会の森忠仁事務局長は「負けないように、日本の