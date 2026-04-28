DeNAは先発陣でデュプランティエとコックスが負傷離脱している中、28日の中日戦から9連戦がスタート。相川監督は「苦しい先発事情」と認めつつ、「若い選手はチャンスが巡ってきたと思って暴れてほしい」と奮闘を求めた。29日の同戦ではドラフト2位・島田がプロ初登板初先発が見込まれ、2年目・篠木、5年目・深沢も9連戦中にプロ初勝利を狙う。デビュー戦を目前に控えた島田は「初登板は一生に一度の体験。もらったチャンスを