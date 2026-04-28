セ・リーグは、28日からゴールデンウイーク9連戦に入り、首位・阪神と0ゲーム差で追う2位・ヤクルトが首位攻防3連戦として神宮で激突する。昨季最下位のヤクルトは、池山隆寛新監督（60）の下で開幕前の低評価を覆す大奮闘。躍進の要因を探った。勢いなのか、本物なのか。下馬評を覆す開幕ダッシュ。好調の要因を探ると、徹底した環境整備が、ヤクルトナインの背中を押していたことが分かった。（1）連覇した21〜22年に近い