日本野球機構（NPB）は27日、若手選手270人を対象にしたセカンドキャリアのアンケート結果を発表し、引退後に「やってみたい」と回答した仕事は会社経営が19・6％で3年連続トップだった。海外球団で現役続行が17・8％で続き、高校野球の指導者と社会人・クラブチームで現役続行が15・9％で並んで3位。また、昨年戦力外通告を受けた選手と現役引退した選手、計169人の進路調査結果も発表し、約53％が他球団移籍やコーチ、球団職