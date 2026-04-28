ロッテはジャクソンが不名誉記録の回避を期した。目下19試合連続で先発投手に白星がなく、20試合に伸びれば78年の球団ワーストに並ぶ。28日の楽天戦で先発を任され、「先発投手に勝ち星がついていないことは知っている。先頭に立って勝利を呼び込めるような投球をしたい。先発陣が一丸となって、ブルペンにつなげられるように戦っていきたい」と力を込めた。