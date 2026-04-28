クロワデュノールは大阪杯（1着）から中3週の日程。国内戦ではキャリア最短間隔での出走となるが、間宮助手は「前走のダメージが残らず、カイバ食いが減ることもなかった。しっかり動ける状態にあると思う」と心配していない。これまでは2400メートルが最長でマラソンレースは初めて。「やってみないと分からないが、コントロールの面では距離が延びる不安はない」と力強かった。