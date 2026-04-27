サスペンションを交換するとバイクの動きはどう変わるのか。その違いをリアルに “体感” できるイベントとして、話題に上がってきているのがサスペンションのプロショップ・テクニクスが開催する試乗会「Technix Demo Day（テクニクスデモデー）」だ。テクニクス本社（埼玉県春日部市）で、同社がコンセプト別にサスペンション・チューニングを施した約20台もの試乗車を一挙に乗り比べられるのが特徴だ。 今回の記