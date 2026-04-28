天皇賞・春連覇を狙うヘデントールは、22日の1週前追いが併せ馬の5F追い。ゴール後も緩めず長く流した。太田助手は「気持ちのスイッチを入れる意味で5Fから。ゴール後もトップスピードのままで長く走らせることができた」と説明。今年初戦の京都記念（8着）は不発だったが、着実に上昇気配。「これでいい反応が返ってくると思う。今回は立ち上げからスムーズで、条件も良くなるので楽しみ」と巻き返しを期していた。