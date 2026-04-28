◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断長距離戦で問われるのはスタミナだけではありません。無駄なエネルギーを使わないように道中折り合ってリズム良く走れる操縦性も問われる。スティンガーグラスはとても操縦しやすそうな賢い顔つきです。穏やかで聡明（そうめい）な目、前方へ集中させた耳、ハミを適度に受けた口元…。体形からスタミナもありそうです。首抜けが良く、背中から腰にかけてゆとりがある。尻から臀部（でんぶ）にか