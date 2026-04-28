前走ダイヤモンドSを快勝したスティンガーグラスは友道厩舎に転厩して2戦目。大江助手は「うちの厩舎に順応してくれたのか、リラックスするシーンが増えた。前回よりカイバの食べ方も良くなっている」と上積みを強調する。2500メートル以上では6戦4勝、2着1回とスタミナ能力は証明済み。「右回りか左回りかは関係ないと思う。自分のペースで走れるかどうかが大事」と展望した。