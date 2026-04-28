4人組グループ・Aぇ! groupの冠番組フジテレビ系バラエティ『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』（毎週火曜深0：15）のきょう28日放送回は、韓国ロケの最後となる4週目が放送される。「Aぇ! groupがメンバー同士で聞きたいQは？」をテーマに、夜のホテルトークを展開する。【写真】メンバーカラースーツで夜景を背景にキメるAぇ! group同番組では、Aぇ! groupが新時代の新たな答えを出すために、“今本気で気になっていること”を、全力